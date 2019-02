In Wels bekommen auch Eltern Unterricht in Deutsch

FPÖ-Klubobmann Mahr will Welser Idee prüfen

Herwig Mahr, Klubobmann der FPÖÄ im oö. Landtag zeigt sich interessiert: „Nach der Erprobungsphase sollte geprüft werden, ob das Welser Projekt der Deutsch-Sprachförderung auch in anderen Regionen Oberösterreichs umsetzbar ist. Vor allem in Schulen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Schülern ohne deutsche Muttersprache klingt das nach einer guten Idee. Denn oft besteht das Problem, dass auch die Eltern schlecht Deutsch sprechen“, sagt er. Manwerde dazu mit der Stadt Wels in Verbindung treten werde, um sich gemeinsam den Endbericht des Pilotprojekts, der im Sommer erstellt werden soll, anzusehen. Allerdings merkt Mahr an: „Klar ist, dass diese Maßnahme Geld kostet, hingegen die Schulsprache Deutsch (gemeint auch in den Pausen und am Schulhof) kostenneutral umzusetzen wäre.“