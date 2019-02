Pflege führt die To-do-Liste für Landespolitik an

Ein Altern in Würde und Selbstbestimmung

Das Thema Pflege und Altenbetreuung, neu auf Platz eins der „To-do-Liste“ für die politischen Parteien ist sowieso seit Herbst ein Schwerpunkt der Landespolitik. „Es gehört zu unserem Verständnis von einem Land der Möglichkeiten, dass in Oberösterreich ein Altern in Würde und ein selbstbestimmter Lebensabend gesichert werden“, so Hattmannsdorfer.