Marihuana zwischen Schmutzwäsche versteckt

Am 13. Februar 2019 um 11.45 Uhr hielten Polizeibeamte in Linz in der Wiener Straße einen Pkw-Lenker, einen 36-jährigen Rumänen, zu einer Kontrolle an. Im Fahrzeug befanden sich noch ein 25-jähriger Russe und eine 18-jährige Rumänin. Bei der Pkw-Kontrolle konnten die Beamten im Kofferraum in einer Tasche zwischen Schmutzwäsche einen größeren Plastiksack auffinden, in welchem sich 242 Gramm Marihuana befanden.