Wurde 1942 versenkt: US-Flugzeugträger gefunden

US-Marine gab Flugzeugträger zum Abschuss frei

Nach mehreren Treffern und gescheiterten Schleppversuchen war das brennende Schiff nicht mehr zu retten und die US-Marine gab den Befehl zum Versenken der Hornet. Dies jedoch misslang und sie wurde daraufhin ihrem Schicksal überlassen. Japanische Zerstörer schossen in der Folge noch ein paar Mal auf sie und schließlich sank sie am 27. Oktober 1942 gegen 1:35 Uhr Ortszeit vor den Santa-Cruz-Inseln. Der Großteil der 2200 Mann starken Besatzung konnte durch die Begleitschiffe übernommen und so gerettet werden, trotzdem starben 111 Mann, 108 weitere Männer wurden verwundet.