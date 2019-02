Valentinstag: „Tag der Liebe, nicht des Konsums“

Zuhören als Schlüssel zum richtigen Geschenk

Wer auf der Suche nach Geschenken ist, dem rät Maurer zur Kommunikation - miteinander und übereinander. Zuhören sei der Schlüssel zum richtigen Geschenk. Frauen würden oft beiläufig erwähnen, was ihnen gut gefalle, meinte die Psychologin. „Der Partner kann sich die subtilen Geschenktipps dann gleich notieren“, riet Maurer. Um enttäuschten Erwartungen am Valentinstag vorzubeugen, solle man im Vorfeld über die jeweiligen Wünsche sprechen. Gerade Frauen sollten dabei nicht auf „hellseherische Kräfte“ ihres Partners hoffen, sondern ehrlich über Erwartungen an den Valentinstag sprechen.