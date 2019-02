Turrach: Polizei folgte wilderndem Hund mit Skidoo

Waidmann Brandstätter und Peter Göldner, Obmann der Jagdgesellschaft Turrach, appellieren, Hunde unbedingt anzuleinen. Vor allem im Winter sei das Wild geschwächt und könne nicht flüchten. In der Region sei es zuletzt öfter zu Tierrissen gekommen. Hundehalter wurden daher sogar per Brief von der Gemeinde angehalten, Tiere anzuleinen.