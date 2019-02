Güterzug entgleiste: Suche nach Unfallursache

Zwei Waggons eines Güterzuges sprangen aus den Gleisen, als dieser am Montagnachmittag in den Bahnhof Spittal einfuhr. Die Tauernstrecke zwischen Spittal und Villach war stundenlang gesperrt. Es entstand großer Sachschaden. Unfallkommission prüft, weil es bereits die dritte Entgleisung eines Zuges an dieser Stelle ist.