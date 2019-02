26 neue Linienbusse für Bezirk Freistadt

Veränderte Fahrpläne auch in den Bezirken Schärding und Ried

Nachjustiert hat der Verkehrsverbund nach den Umstellungen im Dezember 2018 auch bei den Bussen in den Bezirken Schärding und Ried. Mitarbeiter des Verbunds waren unterwegs und haben Anregungen und Beschwerden von Fahrgästen in den Fahrplan eingearbeitet. Alle Änderungen bei den einzelnen Buslinien sind auf www.ooevv.at zu sehen.