Leistungsschub für Energie aus Wasserkraft

Der Energieversorger hat daher eine millionenschwere Sanierungsoffensive bei der Wasserkraft gestartet. Derzeit werden 25 Millionen Euro in das Laufkraftwerk Schütt in Arnoldstein gepumpt. Die Wehranlage wurde - trotz massiven Hochwassers - in Rekordzeit erneuert. Derzeit wird der Maschinensatz getauscht. „Im Krafthaus bauen wir den Generator ein“, schildert Kelag-Bereichsleiter Christian Rupp. Auch der Stator, die Kaplanturbine und das Laufrad werden erneuert. Das bringt einen Energieschub von acht Prozent auf 64 Gigawattstunden. Dadurch können fortan zusätzlich 1000 bis 2000 Haushalte mit grünem Strom aus Wasserkraft versorgt werden. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Mai geplant.