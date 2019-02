Arbeitslose finanzierte sich mit Einbrüchen Leben

Eine 29-jährige Beschäftigungslose aus dem Bezirk Steyr-Land stahl im Zeitraum von 1. bis 18. Dezember 2018 in mindestens 13 Fällen aus den Gemeinschaftsräumen von Wohnhausanlagen in Wartberg an der Krems sowie aus mehreren Fahrzeugen und aus der Wohnung eines Bekannten Bekleidungsgegenstände, Schuhe, Parfums, eine Uhr und ein Mobiltelefon.