So rasch wird der Online-Flirt zur Sex-Erpressung

Mit Sex lässt sich im Internet viel Geld verdienen - und zwar nicht nur in der Pornographie, sondern auch durch fiese Betrügereien. Sex-Erpressung, sei es nur eine Finte oder sei sie auf Basis einer gehackten Webcam, greift um sich und macht Cyberkriminelle reich. Das Phänomen ist mittlerweile so problematisch, dass die Polizei im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen die Bürger explizit dazu aufruft, beim Flirten im Netz Vorsicht an den Tag zu legen.