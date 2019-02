Anrainer in Angst: Deponie schuld an Tumoren?

„Meine Eltern haben jahrelang in naher Umgebung des Fußballplatzes gewohnt und jetzt starben beide an der gleichen Krebsart“, schildert Hubert K. (Name geändert) aus Vösendorf. Auch Nachbarin Frau D. erzählt von der Diagnose ihres Mannes: „Keiner weiß, ob die Deponie an der Erkrankung schuld ist, aber die Tumor-Häufung ist auffällig.“