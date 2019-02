„Investitionen für mehr Sicherheit“

Wir sind diese Woche an das Verkehrsministerium herangetreten und haben die Prüfung der Europaspange offiziell beantragt. Ziel ist, das nördliche Niederösterreich durch Investitionen in Straße und Schiene besser an die angrenzenden Wirtschaftsräume anzubinden. Jetzt gilt es, die vorgeschlagenen Maßnahmen zu prüfen. Der Bau wird danach einige Jahre benötigen.