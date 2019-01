Flüchtiger Autolenker von Polizei ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jetzt jener Lenker ausgeforscht werden, welcher am 6. Jänner 2019 um 0:40 Uhr in St. Martin im Mühlkreis in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und mit dem Heck voraus auf eine Hauzufahrt geschlittert war. Dort hatte der Pkw eine Fußgängerin (25) erfasst, die unmittelbar zuvor aus einem parkenden Pkw ausgestiegen war.