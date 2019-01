„Junge Leute verlieren sich in Instragram-Welt“

Lina Larissa Strahl: Ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich eben noch nicht so weit bin, dass ich mich irgendwann wie ein Produkt fühle. Und ich möchte meine häufig noch sehr jungen Fans davor warnen, wie schnell man sich in dieser Welt verlieren kann. Ich selbst bin schon seitdem ich 15 bin auf Instagram aktiv, und habe an mir selbst erfahren, wie beeinflussend das sein kann. Die ganzen Eindrücke aus dem Leben Anderer können einen verwirren, an sich zweifeln lassen. Nach dem Motto „Warum bin ich nicht so hübsch wie sie?“ oder „Warum hab ich nicht so viel Geld?“ Ich glaube, dass dies ein aktuelles Thema ist, über das man offen sprechen sollte.