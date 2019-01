Fitness für die „Pumpe“

Welcher Sport ist geeignet?

150 Minuten pro Woche, am besten auf mehrere Tage verteilt, mit mittlerer Intensität - so lautet die Empfehlungen. Wer den gesundheitlichen Nutzen noch steigern möchte, erhöht den Zeitraum auf fünf Stunden pro Woche. Personen mit Herzerkrankungen sollten allerdings davor - besonders bei geplanten intensiveren Belastungen - medizinische Beratung einholen. Besonders geeignet sind Ausdauertraining wie Walken, Wandern, Skilanglauf, Radfahren oder Schwimmen. Zunehmend wird zusätzlich zu einem moderaten Krafttraining - sogar bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen - geraten. Kleine Bewegungseinheiten lassen sich auch in den Alltag einbauen. So kann man auf einfache Weise Schritt für Schritt mehr Fitness erlangen.