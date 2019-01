C&A bleibt Enns bis Ende nächsten Jahres erhalten

Sozialplan schon in Kraft

Die Textilhandelskette machte nach der Hiobsbotschaft für die 215 Mitarbeiter gleich Nägel mit Köpfen: Ein Sozialplan wurde gemeinsam mit der Gewerkschaft der Privatangestellte GPA-djp und dem Betriebsrat abgeschlossen. Für das Maßnahmenpaket werden 2,4 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Sozialplan trat per 1. März 2018 in Kraft. Doch so schnell die Mühlen zu Beginn mahlten, so langsam geht es nun mit der Schließung voran - zum Glück für die Beschäftigten, die damit länger ihre Jobs behalten. War schon vor zehn Monaten durchgesickert, dass sich der C&A-Abschied verschiebt, ist nun fix: Das Logistikzentrum in Oberösterreich bleibt noch bis Ende des nächsten Jahres geöffnet.