Folk-Sound aus dem Mühlviertel erobert die Herzen

Songs für drittes Album entstehen gerade erst

Bis zum Sommer soll auch die neue Single „Turnaround“ fertig sein, die beim Konzert schon zu hören sein wird: „Wir werken natürlich auch an weiteren neuen Songs, bis zu einem dritten Album wird es aber noch etwas dauern“, so Sigi Mittermayr. Der sich vor allem bei den Liedtexten auf seinen Bandkollegen Höfler stützt: „Wir schreiben unsere Lieder teils einzeln, teils gemeinsam. Wenn man wo steckt, kann einem der andere meist helfen“, erklärt das Folk-Duo aus dem Mühlviertel. Das in seine Songs immer viele Emotionen packt und am liebsten Geschichten damit erzählt.