Mysteriöser Brand im Spital forderte Einsatzkräfte

Durch ihr schnelles Einschreiten konnte die Feuerwehr in Krems vermutlich Schlimmeres verhindern: Am Mittwoch eilten 85 Kameraden zu einem Brand in das Universitätsklinikum. Die Flammen waren hier in einer Toilette im Erdgeschoß ausgebrochen. „Ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden“, heißt es.