VCÖ fordert höhere Strafe bei Handy am Steuer

Im Jahr 2002 verloren noch 100 Menschen bei Verkehrsunfällen in Tirol ihr Leben. „Die Entwicklung zeigt, dass die Verkehrssicherheitsmaßnahmen der vergangenen 15 Jahre Wirkung erzielt haben“, analysiert Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Dazu zählt er niedrigereTempolimits auf etlichen Straßen in Tirol, aber auch die verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Gemeinden und Städten.