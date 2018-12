Uniklinik-Alarm auch von Intensiv-Pflegekräften!

28 Unterschriften auf „Hilferuf“

Auch das Pflege-Team der Operativen Intensivstation 3/Aufwachraum im Med Campus III (vormals AKH Linz) hat eine „Situationsdarstellung aufgrund besonderer Probleme und Belastungen“ abgegeben, am 22. Februar 2018 war das, 28 Unterschriften hat sie auf der letzten Seite. Was daraus geworden ist? „Status dem Betriebsrat unbekannt“, steht in jenem Mail des Zentralbetriebsrates an den KUK-Gesamtaufsichtsrat (und indirekt an die „OÖ-Krone“), das die aktuelle Debatte um Personalnöte im Kepler Uniklinikum ausgelöst hat.