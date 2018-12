Gaunerei mit Gutscheinen: Web-Attacken boomten

„Diese Angriffe kommen ohne bösartigen Link oder Anhang aus und sind deshalb für traditionelle E-Mail-Filter besonders schwer zu erkennen“, weiß Klaus Gheri, Europachef der IT-Sicherheitsfirma Barracuda Networks mit Sitz in Innsbruck. Besonders geeignet für diese Masche war in der Vorweihnachtszeit der Betrug mit Geschenkgutscheinen. „Unser Sicherheitsteam verzeichnete in der Zeit einen starken Anstieg von solchen Attacken“, erklärt Gheri.