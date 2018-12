Brand in der „Stillen Nacht“: 6 Personen gerettet

Stille Nacht, Heilige Nacht: Alles brennt! Im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Enns gerieten in der Nacht des 24. Dezembers Kartonagen und in Plastiksäcken gelagertes Holz in Brand. Zwei Familien, darunter auch ein Kind, wurden durch den starken Rauch in der Wohnung eingeschlossen. Alle konnten von den Einsatzkräften befreit werden, kamen verletzt ins Spital.