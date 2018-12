Bei Rodelunfall stürzte junger Mann 25 Meter ab

Gegen 19 Uhr rodelte am Sonntag ein Einheimischer (22) in St. Jakob im Defereggen von der Alpe Stalle in Richtung Ortsteil Maria Hilf. Dabei kam er nach einem Fahrfehler vom Rodelweg ab und stürzte ca. 25 Meter über steiles Gelände ab. Dabei zog er sich schwere Schulter- und Brustkorbverletzungen zuzog. Er wurde von seinen Begleitern an der Unfallstelle erstversorgt und zur Rodelbahn zurückgetragen. Dort wurde er von der Bergrettung übernommen und anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.