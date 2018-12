Linienbus mäht Zapfsäule nieder und rast in Café

Wie von Geisterhand hat sich am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Linienbus an einer Tankstelle in Niederösterreich in Bewegung gesetzt, eine Zapfsäule umgerissen und ist in ein Kaffeehaus gekracht. Der 56-jährige Chauffeur liegt im Spital. Der Schaden ist beträchtlich, doch durch das Funktionieren der Sicherheitssysteme floss zum Glück kein Tropfen Treibstoff aus.