Jugendlicher belästigte mehrere Kinder in IVB-Bus

In der Linie 501 von Absam in Richtung Thaur sollen sich am Donnerstag um 12.30 Uhr die einschüchternden Szenen abgespielt haben. Ein ca. 15-16-jähriger, offenbar aggressiver Jugendlicher soll mehrere Kinder belästigt haben, indem er ihnen drohte, sie einschüchterte und auch tätlich gegen sie vor ging. Die Polizei veröffentlichte nun eine Täterbeschreibung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.