August Burns Red: Weihnachten einmal anders

Begonnen hat es mit einem Cover von „Carol Of The Bells“. „Der Song ist ganz nebenbei entstanden, als wir an unserem Album ‘Messengers‘ gearbeitet haben“, erinnerte sich Gitarrist Brent Rambler im APA-Interview. „Wir wollten das Stück zunächst gar nicht aufnehmen, sondern haben es bei einer Weihnachtsshow einfach als kleines Extra gespielt. Aber eins führte zum anderen, und letztlich ging der Song durch die Decke. Es ist immer noch jenes unserer Lieder, das am häufigsten heruntergeladen wurde. Also dachten wir uns: Okay, machen wir das öfter.“