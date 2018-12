Jagd auf zwei flüchtige Komplizen

Nachdem vier Mitglieder der Bande am Montag in Paternion eine Trafik geknackt hatten, schlugen die Polizisten zu. Nach einer Verfolgungsjagd mit Hubschrauber hetzten die Beamten das Fluchtauto mit vier Insassen auf der Tauernautobahn in einen Stau. Die Polizisten hatten zuvor die Ampel vor dem Wolfsbergtunnel bei Spittal auf Rot schalten lassen. Zwei Verdächtige wurden gefasst, zwei sind jedoch entwischt. Die Flüchtigen sind mittlerweile untergetaucht. „Sie könnten sich noch in Kärnten, vielleicht aber auch in der Steiermark aufhalten“, vermutet ein Ermittler aus Graz.