Zeitzeuge: „Wir wären alle fast erstickt“

Unser Haus gehörte zu schlimmsten Einzelfällen

Mehr als 20 Personen kamen in dem Haus ums Leben, einer der verlustreichsten Einzelfälle. Unsere Familie wurde gerettet. Eine Schwester kam mit Armbruch nach Natters, mein Bruder mit Gesichtsverletzungen nach Cortina, die andere Schwester fand Unterkunft bei ihrer Arbeitsstelle. Meine Pflegemutter und ich waren nun allein und wurden zuerst in einem Hotel in St. Nikolaus untergebracht, in der Nacht darauf im Keller der Wiltener Hauptschule. Am Abend dann die Frage, wohin wir wollten.