Querbalken fiel auf Arm eines Mannes (48)

Am Montag gegen 13 Uhr versuchten ein 52-jähriger Firmenbesitzer und sein 48-jähriger serbischer Mitarbeiter auf einem Firmengelände den Unterbau von einem Flugdach umzulegen und ihn in weiterer Folge abzubauen. Der 52-jährige Einheimische hob dafür mit der Frontlader-Schaufel eines Traktors die Holzkonstruktion an, worauf sich ein Querbalken löste und nach hinten in Richtung Nachbargrundstück fiel.