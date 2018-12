24 unfallfreie Jahre im Dienst der Autobahn

„Die Vielseitigkeit ist das Spannendste an dem Job“, erzählt Grießer. Der 50-Jährige übergibt ab 22. aus gesundheitlichen Gründen die Stelle des Autobahnmeisters in Plon an Hannes Maizner, welcher ihm seit vier Jahren als Stellvertreter zur Seite steht und über die Schulter schaut. Die Autobahnmeisterei der Asfinag Alpenstraßen GmbH in Plon ist für die gesamte Organisation der Straßenerhaltung der Inntalautobahn von Hall Mitte bis Zirl West und der Brennerautobahn zuständig.