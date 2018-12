Crash auf Kreuzung in Kundl: Mann (29) verletzt

Am Montagmittag kam es in Kundl zu einem Auffahrunfall an einer Kreuzung. Ein 52-jähriger Pkw-Lenker bemerkte das Abbiegevorhaben eines 29-Jährigen vor ihm offenbar zu spät. Der 29-jährige Einheimische wurde durch den Unfall erheblich verletzt. An beiden Autos entstand massiver Sachschaden.