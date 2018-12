Absam: Einbrecher zertrümmerten Terrassentür

Unbekannte Einbrecher trieben am Donnerstag in Absam ihr Unwesen! Die Täter schlugen bei einer Erdgeschoßwohnung die Terrassentür ein und durchstöberten die Küche. Mit Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gelang den Ganoven die Flucht. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.