„Hirn der Bankomatbande“ war rumänischer Linzer

Ein in Linz wohnhafter Rumäne war das „Hirn der Rumänen-Bande in Oberösterreich“ – ihm seien die Ermittler schon länger auf der Spur gewesen. Als die Diebe in der Nacht auf Dienstag erst in Asten und eine halbe Stunde später in Buchkirchen zugeschlagen haben, beobachteten die Ermittler das Haus des „Organisators“. Und tatsächlich: Zwei der Täter wollten zu ihm, die Polizei konnte zuschlagen!