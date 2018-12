22-jähriger Dealer war „der Mann mit dem Gras“

Nach der Vernehmung von mehr als 54 Abnehmernzeigte sich der 22-Jährige aus Klagenfurt zum Suchtgifthandel mit Cannabiskraut und Amphetamin umfassend geständig: der junge Dealer hatte insgesamt 37,5 kg Cannabiskraut gekauft und davon 3,7 kg für seinen Eigenkonsum verwendet, 4.632 Gramm an namentlich bekannte Personen entgeltlich bzw. unentgeltlich überließ und den Rest von 29.168 Gramm an sogenannte „Laufkundschaft“ - im Großraum Niederösterreich und Oberösterreich auf diversen Clubbings, Events, in Diskotheken sowie an verschiedenen Örtlichkeiten und Wohnungen in Niederösterreich und Oberösterreich verscherbelt.