Hilfe für obdachlose Menschen durch Kältetelefon

Seit Inbetriebnahme des Kältetelefons der Caritas Kärnten unter der Hotline 0463/39 6060 haben besorgte Bürger 24 Mal den Schlafplatz eines obdachlosen, frierenden Menschen gemeldet. „Allein in Klagenfurt sei man 13 Mal, in Villach neun-, in Althofen und in Hermagor je einmal tätig geworden“, berichtet Katrin Starc, die Leiterin vom „Eggerheim“ in Klagenfurt, die für das Caritas-Telefon zuständig ist. „Wir geben telefonisch Anleitung zur konkreten Hilfe. Wenn gewünscht, organisieren wir mit unseren Partnern eine warme Notschlafstelle. Einmal sind wir selbst ausgerückt, um ein Kälteopfer mit Isomatten, winterfesten Schlafsäcken und Tee zu versorgen“, so Starc.