Linz: Friseur (39) ins Krankenhaus geprügelt

Friseurmeister Christoph G. aus Leonding war in der Nacht auf Sonntag nach einer Weihnachtsfeier in Linz mit seiner Freundin zu Fuß zum Taxi unterwegs. Als beide von der Landstraße in die Bethlehemstraße einbogen, kamen drei Fußgänger daher. „Einer hat plötzlich meine Freundin zur Seite gedrängt und mir einen heftigen Schlag verpasst“, sagt der 39-Jährige.