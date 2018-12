Viele Kinder verletzen sich in Trampolinparks

Das Hüpfen am Trampolin macht Spaß, ist aber auch gefährlich. Mediziner der Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie zeigten sich am Dienstag vor allem auch über die zunehmende Zahl von Unfällen in Indoor-Trampolinparks besorgt. Die Zahl der verletzten Kinder im Einzugsbereich der Klinik habe sich von 2017 auf 2018 verdoppelt. Die Gefahr werde vielfach unterschätzt.