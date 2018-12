Mopedlenker (16) nach Unfall schwer verletzt

Der Schüler war mit seinem Moped gerade auf der St. Kanzianer Landesstraße in Richtung Kühnsdorf unterwegs, als er plötzlich mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrbahnrand kam. „Dort streifte der Mann die Gehsteigkante und geriet ins Schleudern. Der Grund für den Unfall war unachtsames Fahren“, so ein Polizist. Durch den Sturz erlitt der junge Lenker eine schwere Verletzung. Er wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.