Hier zwängen sich erwachsene Segler in Kinderboote

Am Samstag stellten 71 Seeleute bei der wohl härtesten Regatta Österreichs und frostigen Temperaturen ihre Kälteresistenz unter Beweis: Bei dem legendären Benefizevent segeln Erwachsene in Kinderbooten. Der Name „Eisarsch“ ist dabei Programm. krone.at war bei der 13. Ausgabe der verrückten Wettfahrt dabei.