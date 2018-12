Da kommen die meisten Alkolenker in Kärnten her

Jeder 15. Autounfall in Kärnten ist auf Alkoholmissbrauch zurückzuführen. Besonders häufig sind offenbar Autofahrer im Bezirk Hermagor „blau“ unterwegs: Dort ist sogar jeder zehnte Unfall von einem Alkolenker verursacht worden. In Völkermarkt ist es jeder elfte Unfall. Das geht es aus einer aktuellen Bilanz des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hervor. Vor allem der Dezember gilt als „gefährlicher“ Monat, da ereignen sich etwa doppelt so viele Alkounfälle als übrlich. Der VCÖ warnt daher in der Weihnachtszeit vor Alkohol am Steuer.