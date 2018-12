So schrottreif sieht ein „flambierter“ BMW aus!

Motorblock schmolz am Boden fest

Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind und sich Teile des Motorblocks durch die Hitze schon am Boden festgeschmolzen haben, musste der Kreuzungsbereich zudem noch umfangreich gesäubert und geräumt werden. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand.