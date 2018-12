„Charity-Punsch“ brachte 3500 Euro für Jacqueline

Und so wurden auch heuer wieder 3546,92 Euro für den guten Zweck gesammelt (wovon der Südpark einen 1000-Euro-Scheck beisteuerte). Der Verein „Krone-Leser helfen“ unterstützt damit in diesem Jahr die Familie von Jacqueline aus Ebenthal. Die 23-Jährige ist seit Geburt an - aufgrund einer Gehirnblutung - schwer behindert und muss rund um die Uhr betreut werden. Der Spendenbeitrag wird für Pflege und Therapien verwendet. Und somit ist das Christkind heuer schon am 8. Dezember gekommen.