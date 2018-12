Gewalt in Innsbruck: Mehr Polizisten gefordert

„Mehr Polizisten, mehr Streifen“

Nach den jüngsten Gewalt-Vorfällen in der Nacht auf Samstag wurde vonseiten der Tiroler Volkspartei der nächste Ruf nach mehr Polizisten laut. „Die Brutalität, mit der diese Auseinandersetzungen geführt worden sind, ist erschütternd. Die Hemmschwelle scheint zu sinken. Wenn so viel Gewalt im Spiel ist, darf man nicht zur Tagesordnung übergehen“, erklärt VP-Klubobmann Jakob Wolf und ergänzt: „Neben den langfristigen Maßnahmen, wie Prävention und Erziehung in den Schulen, fordern wir einmal mehr, dass die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum erhöht wird. Mehr Fußpatrouillen sind in Innsbruck dringend notwendig. Dazu bedarf es jedoch mehr Exekutivbeamte. Innenminister Herbert Kickl muss endlich auf die Gewaltdelikte reagieren und die Polizeikräfte, wie längst zugesagt, in der Tiroler Landeshauptstadt aufstocken.“