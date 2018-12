Jugendlicher (15) krachte bei Rauferei in Fenster

Der Unbekannte und der ausländische Jugendliche (15) waren kurz nach 17 Uhr auf einem Gehsteig in Innsbruck aneinander geraten. Mit einem Schlag in das Gesicht und gegen den Körper wurde der 15-Jährige verletzt und stürzte in das Fenster eines Gebäudes. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Der verletzte Jugendliche wurde von der Rettung erstversorgt und in die Klinik Innsbruck gebracht.