Amazon erwägt kassalose Supermärkte auf Flughäfen

Amazon baut derzeit sein Netz an sogenannten Amazon-Go-Shops aus. Wenn Kunden diese Supermärkte betreten, nutzen sie ihr Smartphone zur Registrierung. Danach identifizieren Kameras automatisch, was im Einkaufskorb landet. Nach dem Verlassen des Geschäfts wird der entsprechende Betrag von der Kreditkarte abgebucht. Inzwischen betreibt Amazon sieben solcher Geschäfte, unter anderem in Chicago, Seattle und San Francisco, wo krone.at unlängst den Selbstversuch machte (siehe Video oben).