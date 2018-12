„Maiko“ ließ sein Leben, um US-Soldaten zu retten

„All das, was einen Ranger ausmacht“

Für „Maiko“ war es nicht der erste Einsatz im Kriegsgebiet - alleine in Afghanistan war er nun bereits zum sechsten Mal stationiert. „Er verkörperte alles das, was einen Ranger ausmacht“, heißt es in einer Biografie. Des Weiteren wird der Hund darin als standhafter Begleiter beschrieben, der ein versöhnliches Wesen hatte und sein eigenes Wohl nicht über das anderer stellte. So soll „Maiko“ nun für alle Zeit in Erinnerung bleiben.