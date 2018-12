„Unten am Fluss“ kommt als Animationsserie zurück

Am 23. Dezember gehen die britische TV-Anstalt BBC und der Streaming-Gigant Netflix mit einer neuen Animationsserie an den Start. Genauer gesagt mit einer alten im neuen Gewand, handelt es sich doch um eine Neuinterpretation des 1972 veröffentlichten Romans „Unten am Fluss“ von Richard Adams, der bereits mehrfach als Zeichentrick verfilmt worden ist und die düstere Geschichte einer zur Flucht gezwungenen Kaninchentruppe erzählt. Im Trailer sehen Sie, wie das Endprodukt aussieht.