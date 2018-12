Fiat Panda und Jeep katastrophal im Crashtest!

Der Jeep jedoch ist ein völlig neues Auto. Auch wenn seine Grundkonstruktion letztlich auf den Willys MB aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgeht, ist er doch ein komplett neues Modell, das gerade erst am Markt eingeführt wurde (Basispreis in Österreich: knapp 58.000 Euro). Durch den Einsatz von Aluminium spart er im Vergleich zum Vorgänger an die 100 Kilogramm ein - ein paar Kilogramm mehr an den richtigen Stellen hätten ihm nicht geschadet.