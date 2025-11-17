George Clooney: „Niederlagen sind lehrreicher“

Hollywoodstar George Clooney findet eigenen Angaben zufolge manche Bruchlandungen im Leben hilfreich. „Man lernt nicht aus Erfolgen – man lernt aus Niederlagen“, sagte der 64-Jährige dem US-Magazin „People“.
Nach Misserfolgen reime man sich seinen Weg zusammen, daher sei das Scheitern hilfreich. Der Oscar-Preisträger erklärte, dass er viel von seinem geschmähten Film „Batman & Robin“ gelernt habe.
Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden, und auch Clooney hatte den Film schon früher als schrecklich bezeichnet. In seinem neuen Film „Jay Kelly“ spielt Clooney einen alternden Schauspieler. Die melancholische Komödie startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.