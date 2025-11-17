George Clooney: „Niederlagen sind lehrreicher“

Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney in der Rolle als Bruce Wayne war von Fans und Kritikern gleichermaßen zerrissen worden, und auch Clooney hatte den Film schon früher als schrecklich bezeichnet. In seinem neuen Film „Jay Kelly“ spielt Clooney einen alternden Schauspieler. Die melancholische Komödie startet am 5. Dezember beim Streamingdienst Netflix.